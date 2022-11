Bucciantini: “Jovic è il titolare dell’attacco viola. Gonzalez? Sempre poca continuità, quando si spendono 30 milioni andrebbe tenuto presente”

A Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della Fiorentina che andrà a far visita al Milan domani, sempre senza Gonzalez:

“Giochiamo una partita che negli ultimi anni ci è venuta bene, l’anno scorso fu brava la Fiorentina a limitare il Milan, Cabral ebbe una grande occasione ma almeno domani non ci sarà Maignan. La squadra ora è più competitiva, è riuscita a inserire dei giocatori, soprattutto Dodo e Jovic, ha recuperato la condizione di Bonaventura, che è un professore di calcio.

La Fiorentina di partite brutte ne ha giocate poche, quelle brutte lo erano più che altro perché non si riusciva a buttarla dentro. In attacco è venuto a mancare Sottil che per un mese era stato il migliore in campo. Sui due centravanti, si sa che Cabral ha dei limiti anche se qualche gol l’ha trovato. Jovic è il titolare designato, ha segnato 7 gol comunque. Quello con l’Inter sarebbe stato importante se fosse finita 3-3, lui 7 gol non li segnava da tanto tempo. E’ cambiato davanti alla porta, poi se migliorano Ikonè, Saponara, se torna Nico le cose cambiano ovviamente.

Tanti infortunati argentini? Dybala penso si sia fatto male davvero, Nico ci sta dando poco ma se uno guarda la sua biografia lui ha sempre giocato 25 partite all’anno. Quando si pagano i giocatori quelle cifre, bisogna considerarla questo dato. Quando sta bene dà tanto, proprio per questo per essere decisivo deve essere presente”.