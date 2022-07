Bucciantini: “Jovic è sul crinale tra Kokorin e il colpo del secolo, Dodô è il numero 2 più forte della Serie A. La Fiorentina cavalchi l’onda di entusiasmo”

Il giornalista Marco Bucciantini ha detto la sua sul calciomercato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Jovic è sul crinale tra Kokorin e il colpo del secolo. Quando cammini sul crinale, o arrivi a vetta o vai a valle: non c’è una via di mezzo. Voglio vivere con queste emozioni forti. Chi parte titolare davanti? Italiano terrà conto di chi avrà la meglio sulle prestazioni. Detto questo, basta ‘titolarismi’, il calcio è cambiato”.

Sulla firma di Dodô, aggiunge: “Mi è piaciuto come si è presentato, davanti ai tifosi: è un’americanata che porta brand, simpatia ed entusiasmo. È stata brava, non saggissima nel non cavalcare l’onda dell’entusiasmo post-Europa, ma poi si è nettamente ripresa. Deve vivere questa ventata di positività. Poi Dodô è un colpo fantastico: è il numero 2 più forte del campionato, fa competizione solo Di Lorenzo“.