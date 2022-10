Bucciantini: “Kouame è diventato un giocatore vero, tra i migliori che ha la Fiorentina. Esultanza Jovic? La faceva anche all’Eintracht”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Quella di ieri è l’esultanza tipica di Jovic, non c’era un messaggio per i tifosi come contro l’Inter. Vedo comunque, al netto di errori individuali che ci costano gol, un miglioramento nel gioco della squadra. Si parla troppo e di troppe cose intorno alla Fiorentina, bisognerebbe mantenere il clima più sereno”.

E poi ha aggiunto: “All’inizio si poteva pensare che il rendimento di Kouame dipendesse dalla sua voglia di riscatto. Ora invece io vedo in campo un giocatore vero, migliorato tecnicamente e che fa cose difficili aiutando la squadra su tutti i fronti. Kouame è uno dei migliori elementi che abbiamo e credo sia giusto cominciare a parlarne così. Dodò? Non sono preoccupato. E’ un giocatore forte che si è infortunato proprio quando stava migliorando, dobbiamo semplicemente aspettarlo”.