Bucciantini: “La Fiorentina a Bergamo ha fatto una buona gara. Forse Jovic sta ritrovando un po’ di agonismo”

Il giornalista Marco Bucciantini, a Radio Bruno Toscana, ha parlato di Luka Jovic, in un momento di difficoltà, nella sua nuova avventura fiorentina: “Jovic è rimasto dietro anche in Nazionale, forse sta ritrovando un po’ di agonismo e se vuole ripartire a giocare si sente chiamato in causa. A Bergamo per me la Fiorentina ha fatto abbastanza bene, specie nel primo tempo. Saponara quando tirava l’anno scorso era pericoloso, oggi non è più così.

Sulla posizione in classifica ha aggiunto: “Nulla è compromesso, ma non bisogna pensare che il campionato sia diviso in due, da gennaio le cose non verranno stravolte”.