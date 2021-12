Bucciantini: “La Fiorentina di Italiano assomiglia al Dortmund di Klopp. Vlahovic? So che è dispiaciuto per la situazione, lo dimostri in qualche modo”

Il volto di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Sto diventando insaziabile, questa Fiorentina sembra avere sempre in mano per la partita. Per questo non ho ancora dimenticato la sconfitta di Empoli: servono almeno altre tre vittorie di fila (ride, ndr). Con Montella sembravamo una squadra spagnola, oggi invece assomigliamo al Borussia Dortmund di Klopp. Quando un tifoso vede che la sua squadra è piacevole per sé e per gli altri, deve ritenersi soddisfatto”.

Continua così Bucciantini: “Vlahovic? Ho saputo anche io che è dispiaciuto per la situazione che sta succedendo attorno a lui. Sono convinto che ci sia del rammarico autentico, ma potrebbe dimostrarlo in qualche modo. Lo vedo adulto a dispetto dei ventuno anni, sa già quello che deve fare. Se vuole cambiare quest’inerzia può rompere con i procuratori e rimettersi al tavolo con la Fiorentina”.