Bucciantini: “La Fiorentina di Italiano può giocare anche senza un regista puro. Vlahovic va fatto giocare fino all’ultimo giorno di contratto”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini. Queste le sue parole sulla nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano: “Regista? Secondo me il prossimo anno si può giocare anche senza un regista puro. Poi se arriva un giocatore che può cambiare volto alla squadra ben venga, ma si può anche fare diversamente. La gestione della rosa? Più che dei giocatori non acquistati io mi preoccuperei di più delle cessioni fatte. Su Vlahovic bisognerà capire la volontà del ragazzo, che comunque è un giocatore indiscutibile. Anche nel caso scoppi il caso, la società viola deve farlo giocare fino all’ultimo giorno di contratto. Al costo di perderlo a zero. Con i suoi gol la Fiorentina può andare lontano. Nessuna squadra quest’anno riesce a cambiare 7/11 della squadra. Di questi 7 spero che 3 li migliori Italiano, 3 li prendi e uno lo scopri dalle giovanili”.