Bucciantini: “La Fiorentina è in crisi perché non ha intensità. Ecco cosa serve nel mercato di gennaio”

Il giornalista di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, Marco Bucciantini, ha parlato a Radio Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “Questa Fiorentina è più debole di quella di Pioli, che aveva Veretout, Chiesa e Simeone. E’ un disastro, nessuno prova ad inserirsi. Prandelli ci ha provato a reagire rispetto alla partita contro il Genoa, Lirola in questo momento ha più strappo rispetto a Callejon. Il piano del mister l’ho capito, anche se poi non è andata bene. Con l’Atalanta devi provare a farti rincorrere: se ti prendono le misure, poi diventa dura. Alla Fiorentina non riesce niente perché è completamente senza intensità, un ingrediente fondamentale nel calcio moderno. Bisogna rimediare in qualche modo, cercando di avvicinarsi all’area di rigore avversaria. La rosa sarebbe assortita bene se Ribery fosse quello pre-infortunio e se Callejon fosse al 90%. A gennaio non farei una rivoluzione, ma due acquisti mirati. Le prossime mosse devono essere coerenti: scegliere un’idea di gioco e acquistare i giocatori di conseguenza. Ci serve un pulitore di gioco: un centrocampista che giochi a due tocchi e lo faccia bene. Da quando gioca titolare Demme, il Napoli è tornato forte. Inoltre, dobbiamo migliorare i giocatori che abbiamo: oggi come oggi, stanno rendendo al 40% delle proprie possibilità. La Fiorentina ha paura: cominciano le partite e il pallino del gioco lo tengono sempre gli avversari. Le prossime due avversarie hanno una condizione mentale strepitosa: non possiamo entrare in campo con la paura. La moda di Firenze è diventata quella di dare la colpa ai giornalisti: finiamola, non è la stampa a fare il mercato”.