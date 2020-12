Bucciantini: “La Fiorentina è troppo dipendente da Ribery. Castrovilli sta perdendo di efficienza”

Il volto di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, Marco Bucciantini, ha parlato a Radio Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “Bisogna cominciare a mettere qualche giocatore offensivo in più perché questa squadra è troppo dipendente da Ribery. Con questo modulo Castrovilli perde un po’ di efficienza dal punto di vista offensivo. Una squadra che ha tre centrali e due esterni difensivi è difficile che si renda pericolosa, a meno che non sia codificata al 100%. Le ultime prestazioni sono state positive, anche se una delle due andava vinta. Atalanta? Ilicic e Muriel erano nostri e sono andati via: il primo a furor di popolo, il secondo per incomprensione della dirigenza. A Cagliari c’è un attaccante, Simeone, che è più forte attualmente dei nostri. La Roma ha Veretout, che penso che la Fiorentina abbia svenduto”.