Bucciantini: “La Fiorentina ha avuto tutti gli episodi a favore, ma la Juventus non ha saputo reagire. Amrabat nello stretto è un fenomeno”

Il volto di Sky Sport e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha commentato così la vittoria di ieri sera: “Chiaro che sia stata una partita condizionata dagli episodi. Comunque la Juve continua a deludere. Quando non ha palla c’è troppo spazio tra centrocampo e difesa, Bonucci non ce la fa a seguire gli attaccanti, a differenza di De Ligt. È questo il problema tattico della Juventus. Poi è andato tutto a favore della Fiorentina, però ti aspetti che la Juve sappia reagire. L’inizio non è piaciuto nessuno, ma anche la reazione del secondo tempo è stata più scolastica che di carattere. I bianconeri hanno attaccato ma praticamente senza tirare in porta”.

E poi un parere su Amrabat: “E’ un fenomeno quando deve gestire il pallone in pochi metri. La Fiorentina magari non è forte ma resta una squadra importante, basti pensare che la scorsa stagione ha vinto a Napoli e a Milano col Milan“.