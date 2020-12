Bucciantini: “La Fiorentina ha ceduto l’unico calciatore che lo scorso anno era andato in doppia cifra. Pezzella e Milenkovic al 50% con la testa”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini a Radio Bruno ha toccato vari argomenti di casa Fiorentina, soffermandosi inizialmente sulla “paura” della squadra: “La crisi in questo momento è fortemente mentale. Poi se si guardano i titolari, è andato via Chiesa che era l’unico ad essere andato in doppia cifra, ma la spina dorsale è rimasta quella. I giocatori viola si muovono poco, vogliono troppo il pallone sui piedi. Con Prandelli ora si è provato a fare qualcosa di nuovo, e alla fine anche Commisso si è convinto: però così sono venuti fuori i limiti tecnici e tattici della Fiorentina. Pezzella e Milenkovic sono al 50% con la testa. Ritiro? Di sicuro stando tutti insieme puoi provare ad analizzare meglio i problemi”.

