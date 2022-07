Bucciantini: “La Fiorentina non si nasconde nel voler puntare grandi obiettivi. Lo Celso farebbe fare il salto alla squadra”

A Radio Bruno ha parlato l’opinionista di Sky Sport e tifoso viola Marco Bucciantini. Queste le sue parole sull’attuale situazione in casa Fiorentina:

“La notizia di questo ritiro di Moena è che la squadra ha voglia di crescere e non si nasconde nel voler puntare i grandi obiettivi, non è una cosa scontata nel calcio di oggi. Fare 75 punti per arrivare in Champions non è facile, ma a mio parere solo 3 squadre sono fuori portata per il club viola, poi tutto dipende dal mercato che avrà intenzione di fare. Spero arrivi questa mezzala forte di cui si parla, Lo Celso sarebbe perfetto e potrebbe far fare un grande salto alla Fiorentina. Sottil? Sono contento che si aspetti tanto da se stesso, facesse 10 gol sarebbe una svolta”.