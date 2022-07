Bucciantini: “La Fiorentina può vendere bene Milenkovic. La sua cessione potrebbe servire per prendere una mezz’ala forte”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Cabral secondo me ha del calcio dentro, si vede da come controlla la palla e da come vede cosa succede intorno a sè. Quando stava bene ha segnato tanti gol, ma va fatto crescere serenamente. L’acquisto di Jovic in questo senso aiuta, perché permette alla Fiorentina di aspettare Cabral anche qualche mese in più”.

E poi su Milenkovic ha aggiunto: “Ha giocato già tante stagioni, ma è ancora molto giovane. La Fiorentina ad oggi non può chiedere più di 20 milioni per nessuno dei suoi difensori, ma il mercato dei difensori centrali si sta sbloccando e c’è la possibilità di vendere bene Milenkovic. La Fiorentina potrà usare quei soldi per prendere una mezz’ala forte, è così che interpreterei l’eventuale cessione del serbo”.