Bucciantini: “La partita di domani può sbloccare la Fiorentina. Italiano? Meglio non parlare proprio che fare una conferenza così”

Il giornalista e opinionista per Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana della mancata conferenza stampa di Italiano: “Premetto che non ritengo un dramma se un allenatore non fa la conferenza stampa, anche perché ormai se ne fanno anche troppe. Preferirei un’esclusiva, o le parole di un calciatore. Però al tempo stesso non mi è piaciuto il modus operandi della Fiorentina: se Italiano non ha voglia di parlare non ci sono problemi, ma allora non fare neanche quella conferenza finta costruita in casa. La reputo una cosa non corretta nei confronti dei giornalisti, fossi il redattore di un giornale non la riporterei nemmeno dato che non mi è stato permesso di essere presente”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha sempre giocato bene le grandi partite, vedi Napoli e Juventus ma ci metto anche Atalanta e il primo tempo con la Lazio. Sono contento che domani arrivi l’Inter, perché per sbloccare questa squadra serve un evento e quindi magari una vittoria contro una big. I successi contro il Verona e in Conference non hanno riacceso nulla. Attacco? Kouame è meglio da esterno, farei giocare lui insieme a Nico Gonzalez e Cabral. Il brasiliano a Lecce ha dato dei segnali, merita una nuova occasione”.