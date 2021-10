Bucciantini: “La sconfitta contro il Venezia può farci bene. Torreira deve essere titolare di questa Fiorentina. L’uruguagio condiziona le partite, Amrabat no”

L’opinionista di Sky, Marco Bucciantini, è intervenuto come di consueto sulle frequenze di Radio Bruno: “A Venezia è stata la prima partita sbagliata della Fiorentina in questo avvio di stagione La partita l’ha fatta indubbiamente la squadra di Italiano, anche se non ha brillato. Alla fine non ha concretizzato molto, tirando molto poco verso la porta di Romero. Vlahovic se ne andrà tra tre mesi, io spero tra sette mesi, ma ad oggi è il nostro centravanti, e l’anno scorso ha fatto venti gol che hanno permesso alla Fiorentina di salvarsi. Manca un po’ di connessione con lui, tra centrocampo e attacco. Italiano deve inventarsi qualcosa. Sono convinto che la Fiorentina, senza l’espulsione di Sottil, avrebbe pareggiato la partita. Una sconfitta come quella di lunedì sera può anche farci bene”.

Bucciantini ha poi aggiunto: “Castrovilli sta recuperando. Deve capire che questa Fiorentina è una grande opportunità per lui. In assenza di alternative, sull’esterno potrebbe giocare anche lui più defilato. Torreira deve essere un titolare fisso di questa Fiorentina. L’uruguagio condiziona la squadra e di conseguenza la partita, Amrabat invece no. Il marocchino sa lottare, sa contrastare, ma non sa condizionare una partita. A Venezia, senza Torreira e Nico Gonzalez dal 1′, con Castrovilli ai box, è mancata molta qualità alla squadra di Italiano“.