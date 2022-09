Bucciantini: “L’anno scorso la svolta della stagione fu contro l’Atalanta, e adesso c’è anche Gonzalez. Batistuta non sarebbe il mio preferito come dirigente”

Marco Bucciantini, giornalista sportivo e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno dell’attualità del mondo Fiorentina, tra la prossima partita e le dichiarazioni di Batistuta. Di seguito un estratto delle sue parole:

“L’ultima vittoria ha rimesso la squadra in carreggiata, ora però bisogna dare continuità. L’anno scorso la svolta fu proprio sconfiggere l’Atalanta. La Fiorentina adesso ha tre note positive: il miglioramento di Barak, il rientro di Bonaventura e quello di Nico Gonzalez. Su Jovic credo che si debba insistere, ha il calcio dentro. Cabral ormai è più o meno questo, ma può fare meglio”.

Poi un commento su Batistuta: “Siamo sicuri che sia così dentro al calcio? Per fare solo l’uomo immagine, non so se ci servirebbe. Non è il candidato ideale per far crescere il progetto della società. Non ci si inventa dirigenti”.