Bucciantini: “Leggo troppi dubbi su Italiano, legittimi ma prematuri. Al momento ha attaccanti in rosa che non stanno rendendo…”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini, a Radio Bruno Toscana ha toccato il tema attacanti, vero cruccio di questo inizio di stagione della Fiorentina: “Jovic e Cabral al momento non invogliano a farli giocare insieme. E se arretri Jovic allora forse devi cambiare gli interni. Se metti due attaccanti devi togliere un centrocampista. A Empoli la Fiorentina non aveva tanta sicurezza in campo, se non sei padrone del campo fai fatica a sbilanciarti. Leggo troppi dubbi su Italiano, legittimi ma prematuri. Al momento Italiano ha attaccanti che non stanno rendendo per quello che valgono”.