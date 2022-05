Bucciantini: “L’Europa direbbe enorme valore alla stagione. Vlahovic in panchina quasi per cortesia”

Questo pomeriggio, mentre era in collegamento con il Pentasport, il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini ha avuto modo di commentare la partita di questa sera tra la Fiorentina e la Juventus. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono d’accordo nel ritenere che l’analisi sulla stagione viola prescinda dalla qualificazione europea, quest’anno è comunque cominciato qualcosa. Pero ritengo che abbia bisogni di un riscontro immediato. Ricordo che l’anno in cui l’Atalanta esplose, al termine della stagione si qualificò in Europa. Le grandi annate ovviamente si portano infondo anche con i risultati: non ci può rimanere il dispiacere per gli zero punti con Salernitana, Udinese e Sampdoria. Sarebbero state quelle le partite decisive. Non cambia di niente quello che è un giudizio complessivo, ma darebbe valore al lavoro, ai calciatori. Oltretutto darebbe anche forza economica alla società per fare scelte più ambiziose per l’anno prossimo. Questa squadra ha un pregio nel suo modo di fare calcio, grazie alle idee del suo allenatore: è la facilità con cui ti permette di capire cosa manca e dove poter intervenire sul mercato. La Fiorentina se non dovesse andare in Europa ha chiaro perché non c’è andata e dove deve investire, senza dimenticare quanto di buono c’è da salvare. Vlahovic in panchina? Ho visto che nella Juve anche Dybala sembrava non dovesse partire e invece c’è. Non potevano giocare senza l’argentino e Vlahovic: questa partita ha valore per loro ma anche per l’Atalanta. Portando l’argentino sono convinto che partiranno con il serbo in panchina, quasi come cortesia perchè non credo tanto alla scusa della squalifica. Se non fossero venuti entrambi avrebbero dato un segnale di vacanza che non si possono permettere. Son curioso di vedere la nostra formazione, perché in tre partite non siamo mai riusciti a segnare, nonostante la mole di gioco e le trame offensive. Fossi Italiano proverei qualcosa di diverso negli ultimi trenta metri, giocando per quelli che siamo, ma non sarei sorpreso di qualche novità nel tridente”.