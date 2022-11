Bucciantini: “L’obiettivo della Fiorentina è quello di giocare bene. Altri traguardi al momento sono irraggiungibili”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Il gol del Milan secondo me è regolare, ma ho forti dubbi sul rigore. Ci sta che l’arbitro non avesse visto il contatto tra le ginocchia dei giocatori, ma il VAR lo deve richiamare e indurlo a cambiare idea. E’ vero che il difensore prende la palla, ma dopo aver sbilanciato Ikonè“.

E poi ha aggiunto: “Arbitraggio a parte, comunque, vedo che Italiano finalmente ha sistemato quello che c’era da sistemare. Ieri si è vista finalmente una grande prestazione per tutti i novanta minuti. Quanto a Nico Gonzalez, nel momento in cui torna dal Mondiale le discussioni si ridurranno a zero. Se è sano giocherà, altrimenti no. Ma stiamo parlando dell’acquisto più oneroso della storia della Fiorentina, c’è bisogno di lui e degli altri giocatori come ad esempio Milenkovic, Barak, Bonaventura e Jovic. In questa squadra ci sono dei giocatori di livello superiore e sono loro che devono trascinare. L’obiettivo della Fiorentina in questi anni deve essere giocare bene, perché altri traguardi al momento sono irraggiungibili”.