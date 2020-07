Bucciantini: “Mi sarebbe piaciuto vedere De Zerbi alla Fiorentina. Ecco cosa mi aspetto dal mercato”

Marco Bucciantini, giornalista e volto di Sky Sport, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La conferma di Iachini? Non sono sorpreso, avevo detto che dal momento non c’era un candidato forte poteva starci. L’unico nome uscito, De Rossi, si era incagliato subito. Non ha la biografia da allenatore, quindi scegliere lui non sarebbe stato così ambizioso. Siccome la prossima stagione comincerà presto, vedevo nella continuità una soluzione ideale per tante società. Alla fine la volontà di Commisso si è rivelata importante ed è giusto che la parola del proprietario sia quella definitiva. Non mi è parso che la dirigenza della Fiorentina abbia espresso un nome così forte da confondere Commisso. Se si va per preferenze, sono due anni che vorrei vedere De Zerbi a Firenze. Iachini ha fatto tanto, questo è innegabile. Se la società compra un grande giocatore, è più importante della scelta dell’allenatore. Da quando è tornato Ribery, Beppe ha tolto un difensore per mettere il francese decidendo di salire un po’ di più il campo. Il fatto che abbia saputo creare un rapporto con i giocatori più forti va a suo vantaggio. Cosa sogno per il mercato? E’ importante, la Fiorentina ha comprato Amrabat che metto nell’undici ideale della Serie A. Kouame mi è piaciuto, voglio un attaccante che so già quello che mi dà. In quel reparto la Viola ha bisogno di certezza. Inoltre, vorrei un difensore che mi aiuta a palleggiare meglio perché sennò non è un problema dell’allenatore. Proverei a comprare Locatelli: una mediana a due con lui e Amrabat sarebbe tanta roba. E poi un grosso esterno di centrocampo, che deve garantire 5 gol e 7 assist a stagione. Vlahovic e Cutrone sono due giocatori dalle caratteristiche opposte”.

