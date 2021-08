Bucciantini: “Milenkovic si può vendere. Mercato? Farei il minimo indispensabile…”

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno: “Milenkovic? E’ un calciatore che si può anche vendere, se resta sono più contento, ma avrebbe avuto bisogno di meno guai finanziari perché non tutti possono permetterselo oggi. Non credo che questo sia l’anno migliore per andare in scadenza.

Sul mercato ha aggiunto: “E’ un periodo difficile. Meglio fare pochissimi movimenti, non è facile girare i giocatori. Comprerei giusto un esterno d’attacco e un centrocampista adatti al gioco di Italiano, farei il minimo indispensabile