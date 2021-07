Bucciantini: “Montella e Prandelli volevano imporre il loro gioco ma non avevano i giocatori adatti. Supportiamo Italiano con gli acquisti giusti”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Con Italiano la Fiorentina ha scelto un nuovo modo di giocare, anche se secondo me anche Montella e Prandelli volevano imporre un loro gioco ma non avevano i giocatori adatti per farlo. Il nuovo mister va aiutato comprando i calciatori giusti, e supportato dimostrandogli entusiasmo”.

E poi sulla Nazionale ha aggiunto: “Dopo il gol l’Inghilterra non ha più fatto un tiro in porta. L’Italia negli ultimi tre anni è stato la Nazionale migliore, ma ci voleva ancora la prova del nove contro avversari importanti. Spesso si è parlato di tanto gruppo e poche individualità, ma ricordiamoci che Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo e che Chiesa e Insigne venivano da stagioni straordinarie. Si è sempre fatto riferimento ai fuoriclasse di Belgio e Francia, dimenticandoci dei nostri”.