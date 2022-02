Bucciantini: “Nella Fiorentina non esiste il concetto di turnover, ma di inclusività. Milenkovic conosce il calcio italiano meglio di Quarta, ma l’argentino…”

Al sito Numero Diez ha parlato il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini, parlando di diversi temi di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Chi tra Milenkovic e Quarta? Milenkovic conosce meglio il calcio italiano e in alcune cose è un difensore superbo. Quarta è eternamente grezzo, ma è veloce, aggredisce, riparte: sta bene dentro le idee di Italiano. Entrambi devono migliorare nella conduzione e nell’uscita di palla. Ma scelgo Milenkovic perché (e sembra strano) siamo portati a pensare che Quarta sia giovane e abbia margini di miglioramento. Ecco, stupisce un po’ ricordare che il serbo è più giovane di Quarta. Solo che il processo di crescita su alcuni concetti cominciato con Pioli si era un po’ arrestato, ed è ripreso quest’anno”

E ancora: “Il concetto di turnover in Italiano è naturale, è una sua visione, un metodo di lavoro. Ha bisogno di “sentire” tutto l’organico dentro il suo gioco, conquistato dalle sue idee. Sottil, Saponara, Igor, Maleh, Duncan (recentemente anche Amrabat), sono giocatori molto coinvolti, spesso titolari anche se non sembravano esserlo nella formazione ideale di inizio stagione. In più ci sono ancora Cabral ed Ikoné da inserire in questi “turni”. Quindi, la Fiorentina è la classica squadra nella quale non esiste il concetto di turnover ma di inclusività, perché la differenza fra titolari e riserve in molte zone è inesistente”.