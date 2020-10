Bucciantini: “Non è normale che Chiesa sia stato venduto all’ultimo. La Fiorentina deve essere ambiziosa quanto i suoi giovani”

A Radio Bruno Toscana ha parlato il giornalista di Sky Sport Marco Bucciatini. Queste le sue parole su tanti aspetti dell’ultima sessione di calciomercato della Fiorentina: “La Fioretina deve essere ambiziosa quanto i suoi giovani per tenerli. Resta il fatto che sia clamoroso che il giocatore più forte della rosa sia stato ceduto a 4 ore dalla fine del mercato. Non è normale una cosa così. Tanto è vero che al suo posto è arrivato Callejon, giocatore molto diverso da lui. Per funzionare in attacco Iachini dovrà avvicinare il più possibile Ribery a Callejon, i due giocatori internazionali di questa rosa”.

