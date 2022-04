Bucciantini: “Non sono allarmato per il futuro di Italiano, ha detto semplicemente la verità”

Il giornalista Marco Bucciantini, a Radio Bruno Toscana, ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano: “Credo che lui in conferenza stampa abbia detto semplicemente la verità, resterà a Firenze, se si siedono al tavolo firmano. Vincenzo è la scelta del decennio della Fiorentina, figuriamoci se anche lui se si vede lontano da qui per il futuro a breve termine. Non sono minimamente allarmato sotto questo punto di vista”.