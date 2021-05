Bucciantini: “Non sono De Zerbi e Gattuso che non hanno voluto la Fiorentina, ma il contrario. E vedo complicata anche la pista Juric”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione della Fiorentina: “Anche il Bologna può recriminare per aver preso tre gol su altrettanti tiri in porta. La critica alla difesa viola deve essere allargata anche al centrocampo, che non fa filtro e sta basso permettendo agli avversari di avanzare col giro palla. I difensori stanno vivendo una stagione pessima e qualcuno peggiora partita dopo partita, ma non sottovalutiamo le responsabilità del centrocampo”.

E poi sulla questione allenatore ha aggiunto: “Si sapeva che De Zerbi e Gattuso non avrebbero firmato in bianco. Firenze è una piazza importante, ma le ultime tragiche stagioni non possono essere ignorate. Questi due allenatori fanno un calcio che prevede la costruzione dal basso, il dominio del gioco, e la Fiorentina ad oggi non ha giocatori adatti a questo tipo di gioco. Quindi mi verrebbe da dire che non sono De Zerbi e Gattuso che non hanno voluto la Fiorentina, ma il contrario perché la società viola non ha voluto soddisfare le loro richieste”.

E infine: “Il messaggio che passa in questo modo è ancora peggiore, perché è come se la società viola fosse convinta di poter decidere quali giocatori siano adatti a quale allenatore. Per quanto riguarda Juric, al di là del fatto che l’anno scorso era stato scartato, anche lui arriverebbe con una certa idea di gioco e con determinate pretese, per cui anche questa opzione mi sembra complicata. E comunque per migliorare la squadra non basta l’allenatore, ma servono anche giocatori migliori. La Fiorentina attualmente non è in grado di inserire dalla panchina nemmeno un giocatore che aiuta a tenere la palla su nella parte finale della partita”.