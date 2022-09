Bucciantini: “Per Jovic vanno bene i processi, ma aspettiamo con le sentenze”

L’opinionista di Sky Sport e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno dell’attuale situazione in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti. Questa la sua opinione in merito: “Per Jovic vanno bene i processi, non le sentenze. Io a uno come lui do ancora tempo. Non credo abbia le caratteristiche giuste per il gioco di Italiano, ma diamogli tempo. Forse oltre a Italiano gli servirebbe anche Quentin Tarantino, bisogna un po’ mettergli le mani nelle budella, una cosa un po’ pulp. Credo che in cerca di affermazione ci sia anche Mandragora. Credo che la Fiorentina sia la squadra giusta per trovarla, per lui e non solo”.