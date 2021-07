Bucciantini: “Per la prima volta Firenze si aspetta veramente tanto da un allenatore. La rosa attuale però non è congeniale a Italiano”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Vlahovic è un giocatore diverso, e questo è un valore aggiunto che gli consente di migliorare costantemente nonostante le difficoltà che lo circondano. Lui sfrutta tutto questo per evolversi e trovare motivazioni, il carattere è diventato un suo punto di forza. È riuscito a prendersi il posto da titolare, segnando tante reti, in una squadra che aveva immense difficoltà nella fase offensiva. Siamo davanti ad un predestinato, ora si tratta solo di tenerlo e devo dire che sarebbe bello vederlo in viola ancora un altro po’”.

E poi ha aggiunto: “Allenatore? Italiano è un tecnico che mi accende particolarmente, è uno che allena veramente e plasma a sua immagine le squadre. Per la prima volta negli ultimi anni tutti noi ci aspettiamo davvero tanto dall’allenatore. Questa stima ed aspettative sicuramente lo hanno raggiunto e lo gratificano. Va detto anche che al momento quella della Fiorentina non è una rosa congeniale ad Italiano e quindi la società lo dovrà aiutare, ma c’è tempo”.