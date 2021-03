Bucciantini: “Prandelli ha osato, il suo è un tentativo da sostenere e ripetere. Vi dico cos’ha cambiato la partita”

Il tifoso della Fiorentina e volto di Sky Sport, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Toscana.

Questo il suo pensiero: “Il cambio di Bennacer ha cambiato la partita perché fino a lì la Fiorentina è riuscita a fare la partita contro una squadra forte. Ieri la squadra ha osato, scendendo in campo con un modulo che gli ha permesso di giocare con tutti i giocatori tecnici: quello di Prandelli è un tentativo da sostenere e da ripetere. I cambi? Il mister ha cercato di lasciare la squadra in campo con la stessa anima, inserendo Venuti per tamponare la strapotenza fisica di Theo Hernandez. Se ho un rammarico è per Diogo Dalot, che era già ammonito: per me la Fiorentina avrebbe dovuto giocare più uno contro uno sulla destra del Milan. La prima partita dopo la sosta è probabilmente la più favorevole, anche perché dopo il calendario si fa in salita”.