Bucciantini: “Prandelli ha provato a fare qualcosa di nuovo. Contro il Milan è la partita perfetta per la Fiorentina”

Il giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini, ha parlato a Radio Toscana della sconfitta della Fiorentina contro il Benevento e dei problemi della squadra.

Queste le sue parole: “La Fiorentina è stata la squadra peggiore dell’ultima giornata, questo mi pare un dato evidente. Prandelli ha provato a fare qualcosa di nuovo: una difesa a tre e mezzo invece dei tre statici, Kouame esterno, il centrocampo a due. Domenica abbiamo la partita perfetta contro il Milan: la squadra è angosciata e giocare contro la squadra più forte degli ultimi mesi ci dà la possibilità di essere spensierati. Ribery è come Ibrahimovic a livello di importanza: se non dovesse esserci, sarebbe l’occasione per gli altri giocatori di prendersi qualche responsabilità in più. Ieri non c’erano i giocatori più bravi a giocare con i compagni, Bonaventura e Ribery. Dobbiamo stare al fianco di Prandelli, serve un po’ del suo talento: col Milan deve continuare a provare, poi deve trovare l’assetto giusto. A San Siro la Fiorentina farà un partitone”.