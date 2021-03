Bucciantini: “Prandelli più che un traghettatore è un valore. Incredibile come non si parli dei gol di Vlahovic ma del suo contratto”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini parlando dell’attuale situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Attualmente la squadra di Prandelli è in zona arancione, sempre meglio che la zona rossa. Mi ha colpito che Prandelli abbia detto di essere stanco, di solito nel mondo di oggi si tende a nascondere le proprie debolezze. Credo che la stanchezza che lui dice sia una cosa bella perché sta a evidenziare uno sforzo sia mentale che fisico dell’allenatore. Prandelli più che un traghettatore lo vedo come un valore. Incredibile come dopo una tripletta di Vlahovic si parli subito e solo del suo contratto e non dei suoi gol”.