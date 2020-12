Bucciantini: “Prandelli sa cosa deve fare la Fiorentina per crescere. Ecco chi prenderei dal Genoa”

Il giornalista di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, Marco Bucciantini, ha parlato a Radio Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “Penso che per la Fiorentina non sia facile ragionare su una partita che deve vincere. La Viola è una squadra costruita per giocare bene, che ha perso tanto con la cessione di Chiesa. Prandelli ha degli attaccanti a cui il tiro gli va apparecchiato: non sono loro a crearselo e questo è un problema. Giocando con il 4-3-3, è giusto fare l’investimento su Vlahovic. In futuro, poi, mi piacerebbe vedere Ribery dietro a Kouame e al serbo. Senza Chiesa e con Ribery non al 100%, la Fiorentina può arrivare in area di rigore soltanto con il bel calcio. Rovella del Genoa lo comprerei domani: ha piede, resistenza fisica e quell’intensità che manca. Mi ricorda un Marchisio con meno intelligenza calcistica, ma più tecnica. Il Genoa è un buon avversario per provare a fare qualcosa di buono, ma a volte la squadra che gioca male ti trascina giù. Prandelli? E’ bello determinato e voglioso, vuole fare bene. Mi pare uno che ha chiaro cosa deve fare la Fiorentina per migliorarsi. Ribery-Callejon? Non voglio pensare che un progetto si costruisca su di loro, ma in questo momento c’è tantissimo bisogno di calciatori come loro”.