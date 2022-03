Bucciantini: “Prendere Italiano è stata una delle migliori scelte fatte dalla Fiorentina negli ultimi anni”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana, in riferimento all’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “E’ arrivato in Serie A grazie alla reputazione che si è creato da solo, così come i vari De Zerbi e Dionisi. Il suo è un calcio che supera il tatticismo e punta al ritmo di gioco, al guardare avanti in ogni zona del campo. Prendere Italiano è stata una delle migliori scelte della Fiorentina negli ultimi anni”.