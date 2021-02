Bucciantini: “Quanti giocatori della Fiorentina hanno segnato dieci gol in un campionato? Vi spiego il mercato di gennaio”

Il tifoso della Fiorentina e volto di Sky Sport, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: “Dopo la vittoria contro la Juventus ho visto delle buone prestazioni: siamo migliorati rispetto all’inizio del campionato, ma non c’è molta gente in grado di segnare. Vlahovic sta diventando un attaccante serio, ma quanti dei giocatori in campo ieri hanno segnato dieci o più gol in un campionato? Penso nessuno. A livello offensivo è stata la Fiorentina più continua, mentre difensivamente ne succede sempre una: sul primo gol la colpa è a metà tra Vlahovic e Dragowski.

Continua così Bucciantini: “Quarta? Alterna interventi straordinari a piccoli errori: deve essere più concentrato sugli spazi. Agudelo? Ha giocato una grande partita, ma fino a due settimane fa stava in panchina nello Spezia. La Fiorentina ha bisogno di giocatori di alto livello, ma siccome non può è stato giusto comprarne due di cui uno (Kokorin) lo è stato e l’altro (Malcuit) ha margini per diventarlo”.