Bucciantini: “Quarta fa errori silenziosi ma il problema della difesa è Pezzella. Castrovilli? Non è migliorato…”

Ospite a Radio Bruno, Marco Bucciantini ha parlato dei problemi della difesa viola: “Martinez Quarta fa degli interventi di una bellezza rara ma fa anche errori, un po’ silenziosi magari, ma li fa. Pezzella per me è sempre stato il capobanda, la forza tranquilla di una squadra che aveva magari le eccellenze da altre parti. Lui era un po’ il bassista e quando il bassista non suona bene, anche gli strumenti fanno fatica. Individualmente i valori ci sono, metterli insieme dipende anche dall’abilità dell’allenatore, è mancata sempre la trasmissione tra i singoli interpreti: la Fiorentina è una squadra dove 1+1+1 fa 2. I difensori però sono tanti e le soluzioni anche ma la colpa principale è il rendimento del bassista”.

E poi i dubbi su Castrovilli: “Io ne faccio una questione di metodo di squadra, con Montella partì alla grande e segnando ‘ad un tocco’, inserendosi. Quella squadra aveva ambizione di giocare molto corta e alta. Castrovilli rende bene quando gioca nella seconda metà campo, lo vedo in debito d’ossigeno invece quando deve andare sulla lunga percorrenza. Non a caso ha fatto bene con lo Spezia quando giocò solo metà gara, entrando più volte in area di rigore. In più, non credo sia migliorato in questi due anni, tra la difesa del pallone e la capacità polmonare”.