Bucciantini: “Quarta il difensore più cresciuto dallo scorso anno. Igor ci aveva abituati diversamente”

L’opinionista di Sky Sport e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini, ha espresso la sua opinione sul rendimento dei difensori viola in questa prima parte di stagione. queste le sue pagelle: “Per quanto ho visto Dodo in campo, gli do 6. Credo che sia un giocatore che possa fare la differenza, ma ancora lo devo vedere bene. A venuti non do meno del brasiliano. A Milano ha messo in campo la miglior prestazione da quando è alla Fiorentina. Contro l’Inter un errore brutto che costa un punto”

“Quarta credo sia il giocatore maggiormente migliorato dalla scorsa stagione, più completo. Gli do 7. Milenkovic però lo reputo il più bravo e ha fatto gol importanti, il voto è inferiore a quello di Quarta perché mi aspetto di più: 6,5. A Igor invece do un 5,5. Anno scorso in primavera ci aveva fatto vedere un altro giocatore. Ha fatto un passo indietro. 6 a Biraghi, anche se è carente in fase difensiva. Preferisco però che sbaglia 10 volte rispetto a chi non ci prova”.