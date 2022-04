Bucciantini: “Quello che all’andata faceva solo nel primo tempo, ora la Fiorentina lo fa per tutta la partita. I gol di ieri servono per sognare”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina in questo momento è una squadra che ha voglia di rinascere, come città calcistica, come società. Italiano è un allenatore che ovunque è stato ha voluto attaccare, in tutti i modi possibili. La fase difensiva è migliorata quando tutti hanno fatto bene quella offensiva, ieri la Fiorentina ha difeso in linea contro un mostro come Osimhen. Quello che all’andata faceva solo nel primo tempo, ora la Fiorentina lo fa per tutta la partita”.

E poi ha aggiunto: “Ieri finalmente sono arrivati i gol che servono per sognare. Giocate come quelle di Gonzalez, Ikonè e Cabral ti aprono una porta sul futuro. L’argentino c’è sempre stato, gli mancava solo il gol. Cabral è uno che sa giocare con la squadra, fa un grande lavoro anche quando non è inquadrato dalle telecamere. Ma ci pensate che la Fiorentina a sei giornate dalla fine è a 13 punti dal primo posto? L’anno scorso il divario era di 50 punti, questo è un dato clamoroso”.