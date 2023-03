Bucciantini: “Questa stagione è già positiva perché la Fiorentina ha recuperato un ruolo storico. Non mi capacitavo delle critiche a Italiano”

Il giornalista e opinionista per Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ieri la Fiorentina ha reagito subito allo svantaggio perché adesso ha delle certezze, ma in questa squadra bisognava crederci anche prima. Quando sentivo le critiche a Italiano non mi capacitavo, perché anche nel momento difficile io vedevo un’identità nel suo gioco. Oggi c’è un Nico Gonzalez che entra dentro il campo e si rende pericoloso, ci sono un Dodò e un Barak che si stanno rivelando degli ottimi acquisti. Pian piano le cose arrivano, bisogna avere pazienza”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha sbagliato una partita su 12 in Conference League, e oggi è ai quarti. Anche raggiungere la finale di Coppa Italia, comunque vada, sarebbe un successo perché è una partita che guardano tutti. La Fiorentina ha recuperato un ruolo storico, questa stagione la prendo come positiva qualunque sia l’esito del percorso nelle coppe”.