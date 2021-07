Bucciantini: “Scambio Amrabat-Mandragora? Lo farei. Gonzalez giocatore che vale la pena aspettare. Saponara? Vorrei rimanesse alla Fiorentina”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno a proposito di alcuni singoli della Fiorentina:

“Scambio Mandragora-Amrabat? Lo farei. Mandragora sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Italiano. E’ un centrocampista che tira molto in porta. Ha cambiato il volto del Torino la scorsa stagione. Amrabat può tornare ad essere un buon giocatore, ma non so come possa inserirsi negli schemi di italiano”.

Su Nico Gonzalez: “Tutti ne parlano bene. In nazionale ha messo dietro di sè tanti giocatori, su tutti Di Maria. Inoltre viene da un campionato, la Bundesliga, in cui vanno a mille l’ora, vanno a velocità doppia doppia rispetto al nostro campionato, cosi come in Premier League. Prima di dare giudizi, aspetterei. Un giocatore come l’argentino è giusto aspettarlo. Poi tra sei mesi valuteremo”.

Saponara: “Non si è ancora capito che giocatore è. Ha bisogno di un rapporto umano per esprimersi al meglio, e con Italiano l’ha trovato. Non è un discorso tattico, forse più psicologico. A Spezia da esterno ha giocato molto bene, ha contribuito alla salvezza dello Spezia. Andando a fare l’ala in Liguria, Saponara è risultato il giocatore più veloce della Serie A. Vorrei rimanesse a Firenze, mi piace anche come uomo oltre che come calciatore. Aspetto i suoi gol il prossimo anno”.