Bucciantini: “Se Jovic si riconnette con il calcio, la Fiorentina si sarà rafforzata alla grande. Spesso i post traboccano di cuore più dei contratti…”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così delle mosse sul mercato della Fiorentina:

“A parte a centrocampo, dove probabilmente arriverà qualcos’altro e deve essere un contributo di qualità estrema nella conclusione dell’azione, negli altri reparti abbiamo elevato il livello. Dodo è meglio di Odriozola, Gollini un po’ meglio di Dragowski, su Jovic abbiamo una vasta gamma di possibilità. Ha fatto una stagione da fenomeno e quello è ciò che ha pagato il Real Madrid, non è andato bene neanche il ritorno all’Eintracht. Il suo è un filo rotto con il calcio e Firenze deve provare a riattaccarlo a questo sport: se ciò accadrà, sarà veramente una grande campagna di rafforzamento.

La difesa? E’ un giro, la Juve compra Koulibaly se via De Ligt, lo stesso l’Inter se cede Skriniar. Se la Fiorentina cede Milenkovic e risparmia qualche soldo, per me l’investimento deve essere fatto su un giocatore da 8-10 gol, che sia un esterno o una mezzala. E’ da lì in avanti che la Fiorentina ha bisogno di chi fa la differenza.

Le valutazioni sul mercato? Devono cambiare, quando la cronaca è nemica di un’opinione, o chiamiamo ottusità la nostra coerenza o cambiamo opinione. La formula spesso è più importante del prezzo, quella per Jovic è geniale. Sono contento che la vicenda Torreira sia stata spiegata, perché vivevamo ormai solo di post che traboccano di cuore molto più dei contratti”.