Bucciantini: “Senza Gonzalez alla Fiorentina manca qualcosa. Da Callejon, dopo 30 gare senza reti, non puoi aspettarti tanto. Vlahovic non va ceduto a gennaio, piuttosto gli affiancherei Gori”

L’opinionista Marco Bucciantini, è intervenuto come di consueto a Radio Bruno per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta patita contro la Lazio: “Senza Nico Gonzalez alla Fiorentina manca qualcosa, soprattutto nella fluidità del gioco offensivo della squadra di Italiano. La prestazione ieri c’è stata, ma ci manca qualcosa in attacco. Da Callejon, dopo 30 partite senza gol non puoi aspettarti tanto. Sottil probabilmente è una freccia che Italiano deve giocarsi in corsa. Incide di più a partita avviata, dall’inizio è ancora indietro dal punto di vista tattico. La Fiorentina ha perso 5 delle prime 10 gare, ma ha già incontrato 5 delle big, mancano solo il Milan e la Juventus. Questa squadra ha un potenziale tracciato ma inespresso, la mentalità c’è. Adesso bisogna imparare ad esprimerla al meglio. Servirà recuperare tutti, soprattutto giocatori come Castrovilli“.