Bucciantini: “Sul campionato è arrivato l’effetto Fiorentina. E ora anche i numeri in difesa sono ottimi”

Il tifoso della Fiorentina e noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha creato molto più dell’Inter, gli esterni sono andati spesso al tiro e questo vuol dire che li abbiamo sfruttati bene. La partita di sabato è stata una delle più serie dei viola negli ultimi anni, ormai la squadra va su certi campi facendo la sua partita. La Fiorentina è una delle squadre più quadrate del campionato, da qualche settimana ci sono anche degli ottimi numeri in difesa”.

E poi ha aggiunto: “Sulle partite c’è sempre un effetto Fiorentina, cioè quello di una squadra che vuole in tutti i modi attaccare. Una cosa del genere restituisce ai viola un posto nel calcio italiano. Europa? Non siamo i favoriti, ma ce la giocheremo fino in fondo. Torreira? E’ uno che sa tirare in porta per cui è giusto che lo faccia. Uno che deve tornare a incidere da quel punto di vista è Bonaventura. Piatek? Il suo ruolo non è quello del titolare, per cui continuo a riporre speranze su Cabral. In ogni caso il polacco va sfruttato dentro l’area, è inutile chiedergli di tenere palla in giro per il campo”.