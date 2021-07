Bucciantini: “Usare Ribery come una preghiera era un limite. La Fiorentina non ha giocatori di intensità come c’erano allo Spezia”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Bene che Italiano spinga molto, per migliorare bisogna porre gli obiettivi massimi. In questo momento l’allenatore sta trasferendo un ideale alla squadra, fra venti giorni dovrà capire quale delle tante lacune è la più grande e importante da colmare. Sarà in quel momento che la società dovrà supportare Italiano“.

E poi ha aggiunto: “Ribery mi piaceva tantissimo, è stata la cosa più divertente degli ultimi due anni. Ma mandarlo in campo e usarlo come una preghiera era un limite per la Fiorentina. Mancanza di giocatori? Lo Spezia a centrocampo giocava con sei giocatori tra mezz’ali e profili di inserimento, quindi senza un regista vero e proprio ad eccezione di Ricci. Tutti questi interpreti però avevano una cosa importante: l’intensità. Ed è questo che Pradè e Burdisso dovranno cercare, giocatori di grande intensità che al momento non ci sono”.