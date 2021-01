Bucciantini: “Va trovato un nuovo ruolo a Ribery. A Lirola manca la convinzione di essere un giocatore forte”

Il volto di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, Marco Bucciantini, ha parlato sulle frequenze di Radio Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “C’è un problema di gol, anche se la Fiorentina ne ha fatti sei tra Inter e Juventus. E’ una squadra più convincente contro le big, mentre se deve costruire va in difficoltà. L’attacco del Crotone ha segnato il doppio di quello della squadra gigliata: dieci contro cinque. Eppure ieri il direttore sportivo dei calabresi ha detto che dovranno prendere una punta nel mercato. Per creare delle occasioni servono anche gli attaccanti che sappiano muoversi e dettare i movimenti giusti. A Lirola manca la convinzione di essere un giocatore forte. La squadra che ha fatto più gol in campionato, l’Inter, è quella che ha fatto meno dribbling: non servono per forza giocatori bravi nell’uno contro uno per segnare.

Continua così Bucciantini: “La Fiorentina deve attaccare di più la profondità: nel 3-5-2 questo compito tocca agli attaccanti, che non lo fanno mai per caratteristiche, o agli esterni. Bisogna trovare a Ribery una collocazione da vertice alto nel centrocampo: nella sua carriera ha sempre trovato due giocatori in squadra con sé che segnavano di più di lui. Il problema della Fiorentina è sì che gli mancano il gioco e gli attaccanti, ma anche gli stessi attaccanti che aiutino la squadra ad arrivare in area. Serve un’unità di intenti società-dirigenza-allenatore“.