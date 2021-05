Bucciantini: “Vlahovic ha dimostrato di essere diverso da Chiesa. La Fiorentina è già passata dalla lotta salvezza al quarto posto, ma per rifarlo…”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Volendo fare una battuta potremmo dire che l’entusiasmo di Firenze per Gattuso è anche merito dei giornalisti, che per giorni hanno raccontato di come il tecnico sarebbe arrivato solo in cambio di determinate garanzie. Con lui si chiude la fase di transizione dovuta al cambio di proprietà, la delusione dei primi due anni si dovrà trasformare in qualcosa di bello”.

E poi ha aggiunto: “La scelta di Gattuso è anche una scelta di calcio, perché lui è uno che ha delle idee precise. Idee che, ovviamente, vanno supportate con le scelte sul mercato. Non dimentichiamo che la Fiorentina ha un certo fascino nel mondo del calcio, al di là dei risultati. Vlahovic? E’ molto diverso da Chiesa e lo ha dimostrato con gli atteggiamenti. Ciò non vuol dire che il serbo non sia ambizioso, probabilmente è solo più inserito nella nuova proprietà rispetto a Chiesa. Credo che Commisso abbia le argomentazioni per convincere tanti giocatori a credere nel progetto viola”.

E infine: “Nel 2005 e nel 2012 la Fiorentina è passata dalla salvezza nelle ultime giornate direttamente al quarto posto. Una cosa che si può rifare allineando tante cose: entusiasmo della piazza, un allenatore con delle idee, una società ambiziosa e dei giocatori adatti. Con questi fattori, la Fiorentina può tornare in alto in molto meno tempo rispetto a squadre che l’hanno fatto negli ultimi anni ma che hanno meno prestigio”.