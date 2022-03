Bucciantini: “Voglio che i giocatori bravi comincino a rimanere alla Fiorentina. E’ questo il primo passo di progettualità vera”

Il tifoso della Fiorentina e noto giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana.

Molti i temi toccati, a cominciare da Torreira: “E’ un grande calciatore, molto forte soprattutto quando gli avversari giocano con un centrocampo a due. Ha capito che poteva vincere la partita e quel gol è andato a cercarselo: l’uruguaiano ha il calcio dentro. Voglio che i giocatori bravi comincino a rimanere alla Fiorentina, è questo il primo passo di progettualità vera. Guardate la Lazio: non fa mercato, ma si è tenuta Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile trovando continuità di rendimento. Il Napoli, invece, dalla cessione di Cavani ha ricavato quei fondi necessari per costruire quell’ossatura formata dai vari Higuain, Albiol e Callejon. Ci sono esempi possibili da imitare, ma ad un certo punto i campioni li tieni”.

Bucciantini si esprime poi sulla questione centravanti: “Cabral va aspettato, mentre Piatek è un giocatore che ogni allenatore vorrebbe sempre in organico. In area di rigore è un giocatore, fuori dall’area è un altro. La Fiorentina ha trovato una mentalità vincente e questo è merito di tutti. Negli ultimi anni non avremmo mai vinto una partita come quella di ieri”.