Budel: “Amrabat sta facendo bene ma Torreira era un’altra cosa. Ieri la sconfitta è arrivata per un episodio”

L’ex calciatore Alessandro Budel, al commento tecnico per DAZN durante Bologna–Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Amrabat si sta adattando molto bene a un ruolo non suo, però Torreira era un altro giocatore. Dava equilibrio, impostava, insomma era un valore aggiunto ma semplicemente perché giocava nel suo ruolo naturale. Ieri ho visto due squadre compassate, la partita era lenta e senza ritmo. C’erano tante difficoltà sia mentali sia fisiche. Nella ripresa la Fiorentina è rientrata molto bene, poi l’errore di Igor sul gol di Barrow ha indirizzato la partita”.

E poi ha aggiunto: “Ieri la sconfitta è arrivata per un episodio, secondo me la Fiorentina non deve snaturarsi e cambiare atteggiamento. Condizione fisica? Giocare ogni tre giorno incide sicuramente. Aggiungo che Italiano già dall’anno scorso ha perso un sacco di giocatori fondamentali, Vlahovic e Torreira sul mercato e Castrovilli e Gonzalez per infortunio”.