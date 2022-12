Buffa: “A gennaio comincia un nuovo campionato, può essere l’occasione giusta per la Fiorentina. Antognoni…”

A Radio Bruno, il giornalista di Sky Sport Federico Buffa ha parlato di Fiorentina. Queste le sue parole: “A gennaio comincia un nuovo campionato e credo che la squadra viola possa risalire la classifica. Mi ricordo quando si ripartì dopo il Covid, cambiarono diverse cose: la Lazio perse il campionato, il Milan salì in Europa”

E ancora: “Oggi un giocatore come Antognoni non esite. Penso sia stato il numero 10 più convincente del calcio italiano, perché era ovunque in campo. Totti e Baggio, per esempio, sono stati dei 9 e mezzo. Erano solo offensivi”.