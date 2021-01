Buffon bestemmia e viene deferito dal Tribunale Federale: ora o patteggia o verrà processato

Il Giudice Sportivo non era intervenuto per punire la frase blasfema di Gianluigi Buffon in Parma-Juventus del 19 dicembre scorso, poichè non era chiaro se fosse stato effettivamente lui a pronunciarla. A riaprire la vicenda è stato il procuratore federale, che ha deferito il portiere della Juventus che ora o patteggerà o sarà citato i giudizio e dunque processato. Questa la nota ufficiale:

“Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon è stato deferito dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per la bestemmia pronunciata durante Parma-Juventus del 19 dicembre 2020. A renderlo noto la Federcalcio che spiega: “Il giocatore è stato deferito per avere, nel corso della gara Parma-Juventus del 19/12/2020, all’80’ minuto di gioco circa, pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema rivolgendosi al compagno di squadra Manolo Portanova”.