Buffon mette nel mirino la Fiorentina: “Giocheremo contro una squadra in difficoltà, dobbiamo fare nostra la gara per avere meno rimpianti possibili”

La Fiorentina nel prossimo turno di Serie A è attesa dal complicato test sul campo della Juventus. Il portiere bianconero Gigi Buffon ha detto la sua opinione a Dazn in vista della gara contro i viola dopo la vittoria sul campo del Parma: “Contro il Parma è stata una partita che dovevamo fare nostra in ogni modo. Adesso abbiamo un calendario che ci permette di affrontare una squadra in difficoltà (la Fiorentina, ndr) e dobbiamo farla nostra, perché poi cominciano gli scontri diretti. Sono gare già decisive a fine girone d’andata e per avere meno rimpianti possibili è meglio arrivarci belli appaiati e non staccati, se no diventano gare decisive già a fine andata”

