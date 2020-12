Buffon stavolta fa solo mea culpa: “Non è da noi cercare scuse. La partita di ieri è stato un passaggio a vuoto, non abbiamo giustificazioni”

Stavolta Gigi Buffon fa solo mea culpa. Dopo la sconfitta con la Fiorentina il portiere della Juventus, che in passato aveva commentato le decisioni arbitrali davanti alle telecamere (ricorderete il famoso post partita della sfida di Champions contro il Real Madrid), ha scritto un post su Instagram parlando solo delle responsabilità dei bianconeri.

Queste le parole di Buffon: “Non è da noi cercare scuse. La partita di ieri è stata un passaggio a vuoto. Sicuramente non era questo il modo in cui speravamo di chiudere questo 2020 sportivo. E’ stato un anno particolare e difficile. L’emergenza, lo stop forzato, giocare senza tifosi, una pandemia che ancora non siamo riusciti a debellare. Tanti avvenimenti, complicati da elaborare. Ma questo non può e non deve giustificare la nostra prestazione. Meritate di più e noi in primis meritiamo di meglio da noi stessi. Per questo sin da oggi abbiamo l’obbligo di ripartire, con maggior coesione, voglia e fame per rialzarci subito”.